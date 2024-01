VIDEO...रामदेव पशु मेला में सैलानियों को आकर्षित करेगी खो-खो व कबड्डी

Submitted by:

रामदेव पशु मेला मे इस बार कबड्डी, खो -खो आदि की प्रतियोगिता भी खेल विभाग व पर्यटन विभाग के सहयोग से कराई जाएगी

Kho-Kho and Kabaddi will attract tourists in Ramdev Animal Fair