50 फीसदी फसल खराबे को ‘खा’ गई बीमा कम्पनी

अब न जाने क्या खाकर भरेगा बीमा कम्पनी का पेट

- जिला कलक्टर के आदेश की भी अनदेखी, झाड़ेली के किसान डेढ़ साल से काट रहे चक्कर

- फसल कटाई प्रयोग में सरकारी कर्मचारियों से मिलीभगत कर किसानों का हक मारा

नागौर. हर साल करोड़ों रुपए का प्रीमियम डकारने वाली बीमा कम्पनियों की भूख इस कदर बढ़ गई है कि अब वे किसानों का हक मारने के लिए सरकारी कर्मचारियों से मिलीभगत कर आंकड़ों में फर्जीवाड़ा करने लग गई हैं। ऐसा ही एक मामला नागौर जिले की जायल तहसील के झाड़ेली गांव में सामने आया है, जहां खरीफ-2020 में अकाल के चलते 50 फीसदी से अधिक फसल खराबा होने के बावजूद बीमित किसानों को क्लेम देने की बजाए कम्पनी ‘खा’ गई। हद तो तब हो गई जब ग्रामीणों की शिकायत पर जिला कलक्टर ने प्रकरण की जांच करवाई और जांच कमेटी ने बीमा कम्पनी और सरकारी कर्मचारियों को दोषी मानते हुए फसल खराबा माना, लेकिन डेढ़ साल बाद भी न तो किसानों को क्लेम मिला है और न ही दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो पाई है।

Killed the rights of farmers by colluding with government employees