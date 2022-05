नागौर के जेएलएन अस्पताल में 65 वर्षीय महिला के घुटनों का प्रत्यारोपण

बुजुर्ग महिला को ऑस्टियो आर्थराइटिस बीमारी के चलते हो रही थी परेशानी

नागौर. जिला मुख्यालय के जेएलएन अस्तपाल में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. हितेश चौधरी ने ऑस्टियो आर्थराइटिस बीमारी से पीडि़त बुजुर्ग महिला के घुटनों का प्रत्यारोपण कर बड़ी राहत प्रदान की है। यह नागौर अस्पताल का पहला घुटना प्रत्यारोपण का ऑपरेशन है, जिसके लिए आमतौर पर लोग अहमदाबाद या जयपुर जाते हैं।

Knee transplant of 65 year old woman at JLN Hospital in Nagaur