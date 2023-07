VIDEO...लंपी में हजारों की जान गंवाने के बाद भी नहीं जागा पशुपालन विभाग...अब इस बीमारी की आशंका ने फिर डराया ´........

Nagaur. पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी की जागरुकता के लिए आज मनाया जाएगा विश्व जुनोज डे

विश्व जुनोज डे पर विशेष खबर:

Lampi had swallowed the lives of about seventy thousand animals in the state