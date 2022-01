स्कूलों में विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे ‘साइबर सुरक्षा का पाठ’

साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए शिक्षा विभाग की पहल

- प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के 19,284 और माध्यमिक शिक्षा के 14,961 स्कूलों के लिए तैयार हो रहे हैं शिक्षक

नागौर. बढ़ते साइबर क्राइम से बचाव के लिए शिक्षा विभाग अब विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा का पाठ पढ़ाएगा। राजस्थान के प्रत्येक स्कूल से एक शिक्षक को ट्रेनिंग देकर साइबर क्राइम एक्सपर्ट बनाया जा रहा है, जो स्कूलों में बच्चों को साइबर स्पेस में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जागरूक करेगा। समग्र शिक्षा विभाग की ओर से किए जा रहे इस नवाचार के तहत प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के 19,284 और माध्यमिक शिक्षा के 14,961 विद्यालयों के शिक्षक प्रशिक्षित हो रहे हैं।

इस नवाचार के तहत नागौर जिले के शिक्षक भी बच्चों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के तरीके सिखाएंगे। कक्षा छठी से 12वीं तक के विद्यार्थियों को इंटरनेट के जरिए होने वाले साइबर क्राइम से सुरक्षा के तरीके सिखाए जाएंगे। बच्चों को स्मार्टफोन उपयोग में लेने से पहले सर्वप्रथम अपने आपको ‘स्मार्ट’ बनाने के लिए यूनिसेफ, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद और साइबर पीस फाउंडेशन के मार्गदर्शन में समग्र शिक्षा विभाग की यह वर्तमान में अनूठी पहल है। इसमें स्मार्ट उपकरणों की सुरक्षा, फोन में ऑनलाइन ठगी से सावधानी, सोशल मीडिया का शिष्टाचार से उपयोग तथा ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

