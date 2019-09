डेढ़ साल पहले साक्षर भारत मिशन बंद, लेकिन ब्लॉक समन्वयक कर रहे काम!

literate India mission closed, but the block coordinator is working! नागौर. कहते हैं शिक्षा ही मनुष्य को मनुष्यता की तरफ ले जाती है, किसी भी देश का सबसे बड़ा अभिशाप वहां के निवासियों की निरक्षता है। इसी निरक्षता के दाग को धोने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई 1988 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी। इसका उद्देश्य वर्ष 2007 तक 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को व्यावहारिक साक्षरता प्रदान करते हुए 75 प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य हासिल करना था।

समय के साथ देश एवं प्रदेश में सरकारें बदलती रही और उनके हिसाब से योजनाओं के नाम भी बदलते रहे, लेकिन देश के निरक्षरों को साक्षर करने का कार्य जारी रहा। हालांकि जो परिणाम निर्धारित समय सीमा में आना चाहिए था, वह नहीं मिल सका। नागौर सहित प्रदेशभर में लाखों लोग अब भी निरक्षर हैं। इसके बावजूद अप्रेल, 2018 में योजना को बंद कर दिया गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 35.92 प्रतिशत लोग नागौर में निरक्षर थे। पिछले 8-9 साल में काफी लोगों को साक्षर बनाया गया, लेकिन अब भी जिले में 4 लाख से अधिक लोग निरक्षर हैं। पिछले डेढ़ साल से साक्षर भारत मिशन के तहत न तो कोई परीक्षा आयोजित करवाई गई और न ही दूसरी गतिविधि हुई। इसके बावजूद इस मिशन में प्रतिनियुक्ति पर लगे शिक्षक, ब्लॉक समन्वयक पद पर काम कर रहे हैं। यह बात अलग है कि बिना किसी गतिविधि के वे क्या कर रहे हैं, यह पूछने वाला कोई नहीं है।

नागौर की साक्षरता दर - 64.08

पुरुष साक्षरता - 78.90

महिला साक्षरता - 48.63

(वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार)

प्रेरकों का मानदेय अटका

गौरतलब है कि सरकार ने सारक्षता अभियान में लगे प्रेरकों की सेवाएं भी समाप्त कर दी, लेकिन 15 महीने मानदेय बाकी रख दिया। पहले प्रेरकों ने सेवा बरकरार रखने के लिए आंदोलन किए और अब मानदेय के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिले में प्रेरकों के मानदेय के करीब एक करोड़ रुपए बकाया है। पूरे प्रदेश में करीब 17 हजार प्रेरक थे, जिनकी सेवाएं बंद कर दी, लेकिन उनका मानदेय अटका हुआ है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार जिला मुख्यालय का कार्यालय एक कमरे में संचालित है तथा उसका ताला खोलने के लिए एक चपरासी मात्र है।

बजट ही नहीं है

नागौर में मैंने हाल ही जिला सारक्षता एवं सतत शिक्षा अधिकारी का चार्ज संभाला है, इसलिए इससे सम्बन्धित ज्यादा जानकारी नहीं है। इस कार्यक्रम में बजट ही नहीं है, इसलिए कोई गतिविधि भी नहीं हो रही है।

- अजय कुमार वाजपेयी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर