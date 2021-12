बैंकों में लटकते रहे ताले, करोड़ों का लेनदेन प्रभावित

Nagaur. हड़ताल के दूसरे दिन भी बैंक रहे बंद

-शुक्रवार को भी बैंकिंग कर्मियों ने किया प्रदर्शन लगाए नारे, सरकार को बिल नहीं लाए जाने की दी नसीहत

Nagaur. Banking workers protesting against the introduction of the bill in the context of privatization of banks