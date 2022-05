गोद में प्रहलाद को उठाकर भगवान नृसिंह ने दिया अभयदान.

Nagaur खंबा फाडकऱ प्रगट हुए नृसिंह भगवान ने किया हिरण्यकश्यप का वध

-नगरसेठ बंशीवाला मंदिर में रम्मत का हुआ मुख्य कार्यक्रम

नृसिंह जयंती पर विभिन्न मंदिरो से रम्मत करते निकले नृसिंह भगवान

-बंशीवाला मंदिर की 12 बारियों मे की रम्मत

-नगाड़े व झालर के साथ रम्मत करते लौटे अपने -अपने मंदिरो मे

-बंशीवाला मे नृसिंह की रम्मत देखने दोपहर से ही डटे रहे श्रद्धांलू

-नृसिंह की रम्मत के दौरान उत्स्व स्थापना दिवस से ही हिरणयकश्यप (मलूका ) बनता आ रहा है रहा सेन परिवार

Nagaur. Lord Narsingh arrived like this while praying on Narasimha Jayanti