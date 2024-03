ये कैसा प्रेम, जान देकर कर हे जीवनलीला, रूण रोड पर बबूल से लटके मिले युवक-युवती

Submitted by:

नागौरPublished: Mar 19, 2024 11:38:27 am

जिले के भावंडा थाना क्षेत्र के सैननी गांव से रूण जाने वाली रोड पर एक खेत में बबूल के पेड़ से लटके मिले दोनों के शव

पुलिस पहुंची मौके पर, शवों का मूण्डवा में करवा रही पोस्टमार्टम

Love couple commits suicide by hanging themselves from acacia tree