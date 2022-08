VIDEO...चार हजार से ज्यादा गोवंशों को निगलने के बाद भी नहीं थमा लम्पी का कहर

Nagaur. जिले में अब तक 68 हजार से ज्यादा पीडि़त गोवंश मिले

-लम्पी से स्वस्थ हुए पशुओं की संख्या महज 22 हजार 411

-जिले में सर्वे में मिले गोवंशों में से अब तक 42 हजार से ज्यादा का चल रहा इलाज

-पशुपालन विभाग की ओर से लम्पी नियंत्रण के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर पर बनी टीमों के अलावा बने नोडल रख रहे इस पर नजर

-अकेले नागौर में 126 कर्मचारियों की टीम की गतिविधियों की निगरानी के लिए काम कर रहा 29 अधिकारियों का दल

Lumpi's havoc did not stop even after swallowing more than four thousand cows