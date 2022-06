फिर हुंकार भरने की तैयारी में हनुमान बेनीवाल, 27 को जोधपुर से होगी शुरुआत

- टीओडी के विरोध में 27 जून को जोधपुर में होने वाली महारैली में भीड़ जुटाने के लिए बेनीवाल कर रहे दौरे, 23 को नागौर में

- हुंकार महारैली को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल गुरुवार को करेंगे नागौर जिले में जनसंपर्क

नागौर. करीब साढ़े चार साल बाद आरएलपी सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने हुंकार भरने की तैयारी कर ली है। साढ़े चार साल पहले दिसम्बर 2017 में बेनीवाल ने किसान हुंकार महारैली आयोजित कर भारी भीड़ जुटाई थी, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई थी। उसके बाद बेनीवाल ने एक के बाद एक करके बाड़मेर, बीकानेर, सीकर व जयपुर में महारैलियां की और पार्टी का गठन किया था। अब एक बार फिर बेनीवाल ने जोधपुर की धरती से 27 जून को हुंकार महारैली करने की घोषणा की है, जिसका केन्द्र बिन्दु युवा होंगे।

Maharally in Jodhpur on June 27 in protest against TOD