Video : नागौर में जुटे प्रदेश के प्रमुख चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स, जानिए क्या है मामला

आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत किशनगढ़ सीए संस्थान द्वारा सेमिनार का आयोजन

Published: February 20, 2022 09:55:53 am

नागौर. नागौर शहर में शनिवार को ‘उद्यमी जागरुकता अभियान’ का कार्यक्रम द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की किशनगढ़ शाखा द्वारा आयोजित किया गया।

शहर के एक होटल में आयोजित यह सेमिनार सेंट्रल इंडिया रीजनल कॉउंसिल ऑफ द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स ऑफ इंडिया के 70वें स्थापना दिवस एवं भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में मनाए जा रहे ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत हुआ। सेमिनार में एमएसएमई के व्यापारियों/उद्यमियों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं एवं प्रोत्साहन के बारे में जागरूक किया गया।

वक्ताओं ने प्रधानमंत्री के संदेश ‘वोकल फॉर लोकल’ की अवधारणा के अंतर्गत ‘एक जिला-एक उत्पाद’ (ओडीओपी) को बढ़ावा देने एवं स्थानीय क्षेत्र में रोजगार बढ़ाते हुए नवीन उद्योग एवं व्यापार के विकास की बात कही। सेमिनार में सीसीएम रोहित रूवातिया व सीआईआरसी अध्यक्ष नीलेश गुप्ता, किशनगढ़ शाखा अध्यक्ष साकेत कालानी भी उपस्थित रहे।

Major Chartered Accountants of the state gathered in Nagaur