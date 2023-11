VIDEO...शहर के प्रमुख बाजारों का बदला रंग, दीपोत्सव के लिए होने लगे तैयार

-नकासगेट से लेकर गांधी चौक तक का बदला नजारा, सोफासेट, इलेक्ट्रानिक उत्पादों के साथ कपड़ों से सजा मार्केट, खरीदारों के शोर में डूबा नजर आया

Major markets of the city changed their colors and started getting ready for the festival of lights