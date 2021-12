मनुष्य को बांसुरी से मधुरता का गुण ग्रहण करना चाहिए

Nagaur. नया दरवाजा स्थित हनुमान में चल रही भागवत कथा में कथावाचक अमृतराम ने कहा कि मनुष्य को मधुरता का गुण बांसुरी से सीखना चाहिए।

नागौर. नया दरवाजा स्थित हनुमान में चल रही भागवत कथा में कथावाचक अमृतराम ने कहा कि मनुष्य को मधुरता का गुण बांसुरी से सीखना चाहिए। बांसुरी ने अथाह दुख सहन किया। इसलिए वह भगवान के अधरों पर रहती है। भक्ति की महत्ता समझाते हुए कहा कि भक्ति का संबंध परमात्मा से होने पर ही वह भक्ति होती है, और अध्यात्मिक विकास होता है। उन्होंने मनुष्य की विषयागत विशेषता बताते हुए कहा कि मानव को प्रत्येक चीज में रस चाहिए। वह नाटक, सिनेमा, रंगमंच आदि कुछ भी हो। सभी में उसको रस चाहिए। वासना एवं रसना पर विजय प्राप्त करने वाले ही रासलीला में शामिल हो सकते हैं। वृद्ध होने पर पिता के मन में बेटे की प्रति मोह बने रहना भी आसुरी प्रवृति होती है। रासलीला में गोपी शब्द का उल्लेख करते हुए कहा कि गो अर्थात अपनी समस्त इन्द्रियों सहित कृष्ण भक्ति का रसपान करना होता है।कार्यक्रम में राजू व्यास, सुरेन्द्र व्यास व जगदीश बोहरा आदि मौजूद थे।

समर्थन मूल्य केन्द्र पर किसान खुले में उपज लेकर आएं

नागौर. कृषि उपजमंडी स्थित समर्थन मूल्य खरीद केन्द्र पर किसानों को अपनी उपज ट्रेक्टरट्राली में खुले में लेकर आना होगा। खरीद केन्द्र के प्रभारी रामनिवास सिंवर ने बताया कि बंद में लेकर आने पर मूंग के गुणवत्ता की पूरी जांच नहीं हो पाती है। सिंवर ने बताया कि बेचान के लिए आवंटित किसान अपनी उपज लेकर आने से पूर्व खरीद केन्द्र प्रभारी से इस नंबर 9414244469 पर बात कर सुनिश्चित कर लिया करें। ताकी बाद में उपज लेकर आने की स्थिति में काश्तकारों को कोई दिक्कत न हो।

राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित रहने पर दिया बल

नागौर. सेठ किशनलाल कांकरिया उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को एनएसएस शिविर का शुभारंभ किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर आए जिला शिक्षाधिकारी माध्यमिक सुरेन्द्र शेखावत ने सेवा कार्य की महत्ता समझाई। उन्होंने कहा कि सामाजिक कार्यों के साथ राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना चाहिए। उन्होंने स्वंयसेवकों को एनएसएस शिविर के औचित्य के बारे में भी समझाया। एडीओ सुरेश सोनी ने निस्वार्थ भाव से सेवा करने पर बल दिया। कार्यक्रम अधिकारी तुलसीराम गोदारा ने शिविर की गतिविधियों के बारे में चर्चा की। प्रधानाचार्य शंकरलाल शर्मा ने कहा कि सेवा कार्य अन्य कार्यों से श्रेयस्कर है। शिविर के दूसरे सत्र में विद्यालय की साफ-सफाई के साथ श्रम का पाठ सिखाया गया।

मूर्ति का अनावरण किया

नागौर. ग्राम बालवा के सियागो की ढाणिया में संत जोगाराम की अद्र्धागनी मानीदेवी सियाग की मूर्ति का अनावरण किया गया। मूर्ति का अनावरण राघवेन्द्र मिर्धा ने किया। इनके साथ सहदेव चौधरी, पूर्व विधायक हबीबुर्रहमान, नागौर प्रधान श्रवणराम मेहरा आदि भी रहे। मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ ही ग्रामीण भी मौजूद थे। कार्यक्रम में भेराराम धुंधवाल, अर्जुनराम मेहरिया, ओमप्रकाश सेन, रूपाराम भोबिया, रामदेव मेहरा सहित अन्य ग्राम पंचायतों के सरपंच आदि मौजूद थे।

श्रद्धांजलि

नागौर. जिला मुख्यालय स्थित संत रविदास गंगा मैया मंदिर बड़ली में बुधवार को परबतसर के पूर्व विधायक मोहनलाल चौहान के निधन पर शोक सभा हुई। इसमें गंगा माता बाल संस्कार केंद्र के बच्चों द्वारा दो मिनट का मौन धारण कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। इस दौरान ताराचंद बंसीवाल, पवन बंसीवाल,अजय बंशीवाल, मुकेश बंशीवाल, सुमन बंशीवाल, कौशल्या, अरविंद बंशीवाल, दिनेश, कपील, बंशीवाल, मनीष, पायल भावना बंशीवाल, लीलाधर बंशीवाल, रक्षा बंशीवाल आदि उपस्थित थे।

