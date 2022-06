वीडियो : मानासर आरओबी का निर्माण कार्य ढाई साल लेट, जानिए अब क्या होगा

फाटक पार जाने के लिए लगाना पड़ रहा तीन किलोमीटर चक्कर

दिसम्बर 2019 में पूरा होना था काम, आज भी 20 फीसदी से ज्यादा बाकी

नागौर. शहर के मानासर रेलवे क्रॉसिंग सी-64 पर बन रहे ओवरब्रिज में ढाई साल की देरी हो चुकी है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए आगामी तीन-चार महीने में काम पूरा होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। मानासर फाटक पर आरओबी निर्माण कार्य के चलते पिछले साढ़े तीन साल से लोग परेशान हो रहे हैं, जबकि पिछले चार महीने से तो रास्ता स्थाई रूप से बंद किया हुआ है, जिससे फाटक के पार जाने वाले को ही तीन किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है।

Manasar ROB is also late by 2.5 years, public is getting upset