Video : मातासुख आंदोलन : जयपुर में बैठक के बाद मांगों पर बनी सहमति

सांसद बेनीवाल के प्रयास लाए रंग, आंदोलनरत ग्रामीणों की उपस्थिति में उद्योग भवन में हुई बैठक, लंबी वार्ता के बाद आरएसएमएमएल के एमडी के.बी. पंड्या ने जारी किए भुगतान जारी करने निर्देश

नागौर. नागौर जिले के जायल क्षेत्र में ग्राम मातासुख, इग्यार व कसनाउ के ग्रामीणों द्वारा आरएसएमएमएल की मनमर्जी के खिलाफ व अवाप्त जमीन के उचित मुवावजे आदि को लेकर की जा रही मांगों पर गुरुवार को जयपुर में सहमति बन गई है।

Matasukh Andolan: After the meeting, there was an agreement on demands