ठेकेदार के खाते से होगी एमसीएच विंग की मरम्मत

एनआरएचएम के चीफ इंजीनियर ने गठित की चार अधिकारियों की कमेटी

- तीन दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश

- पत्रिका ने बार - बार उठाया था जर्जर एमसीएच विंग के भवन का मुद्दा

नागौर. जिला मुख्यालय के जेएलएन अस्पताल की मदर एंड चाइल्ड (एमसीएच) विंग के जर्जर भवन की मरम्मत की उम्मीद जगी है। मरम्मत का कार्य भी भवन का निर्माण करने वाले मूल ठेकेदार की जमा राशि से किया जाएगा। इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (एनएचएम) के मुख्य अभियंता वीके मीना ने आदेश जारी कर एक कमेटी गठित की है, जिसे चार दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि एमसीएच विंग की खस्ता हालत को लेकर राजस्थान पत्रिका ने सिलसिलेवार समाचार प्रकाशित कर जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया, जिसके बाद एनएचएम के मिशन निदेशक डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने मामले को गंभीरता से लिया तथा अधिकारियों को मरम्मत करवाने के लिए निर्देशित किया।

MCH wing will be repaired from contractor's risk and cost amount