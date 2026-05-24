Indian Railways: मेड़ता रोड पर RUB निर्माण के चलते आज साढ़े 12 घंटे का मेगा ब्लॉक, 2 ट्रेन रद्द, 8 का रूट बदला

उन्होंने जानकारी दी कि नई संरचना में 78 सीट क्षमता वाले 16 एसी चेयर कार डिब्बे तथा 52 सीट क्षमता वाले दो एसी एग्जीक्यूटिव चेयर कार लगाए गए हैं। इसके साथ ही ट्रेन की कुल यात्री क्षमता 530 से बढ़कर सीधे 1440 हो गई है। यानी यात्रियों के लिए 910 अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था की गई है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, नई 20 कोच संरचना लागू होने के बाद विशेष रूप से जयपुर और दिल्ली कैंट के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। लगातार बढ़ती मांग और लंबी वेटिंग सूची को देखते हुए यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है।