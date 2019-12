नागौर में ढाई साल बाद भी नहीं खुली मैथी की मंडी, किसान व व्यापारी हो रहे परेशान

Methi mandi did not open even after 2.5 years in Nagaur, farmers and traders are getting worried, मैथी व्यापारी कृषि मंडी को देते हैं हर साल करोड़ों रुपए का टेक्स, मई 2017 में सरकार ने पान मैथी को किया था नोटिफाई कमोडिटी में शामिल