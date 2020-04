किसानों व मिल संचालकों के लिए राहत भरी खबर, मिल संचालक अब सीधे किसानों से खरीद सकेंगे कृषि जिंस

Mill operators will now be able to purchase agricultural commodities directly from farmers, किसानों की फसलों की सीधी खरीद के अनुज्ञापत्र होंगे जारी