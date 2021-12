नागौरी ‘नर’ और ‘नार्या’ की स्थिति पर जिले के नेता बेफिक्र, प्रभारी मंत्री ने जताई चिंता

जिला प्रभारी मंत्री राजेन्द्रसिंह यादव बोले - जो नागौर देश का आईना था, वहां के युवा आज क्या कर रहे हैं?

- राज्य सरकार के तीन साल : पशु प्रदर्शनी स्थल पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम

नागौर. जिले में नशा का अवैध कारोबार एवं युवाओं में बढ़ रही नशाखोरी जिले के राजनेताओं एवं अधिकारियों के लिए भले ही चिंता का विषय नहीं है, लेकिन नागौर के पड़ौसी झुंझुनूं जिले से सम्बन्ध रखने वाले जिला प्रभारी मंत्री राजेन्द्रसिंह यादव ने यहां आते ही इस पर चिंता जाहिर कर दी है। प्रभारी मंत्री यादव ने सोमवार को राज्य सरकार के तीन साल का कार्यकाल पूरा होने पर पशु प्रदर्शनी स्थल पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यहीं चिंता जताई है कि हमारा नागौर कहां जा रहा है। उन्होंने कहा एक समय था, जब नागौरी बैल खरीदने के लिए उनके किसान देशभर से यहां आते थे। उनके गांव में जिस घर में नागौरी बैल होते थे, वे मैसी ट्रेक्टर की तरह गर्व से कहते थे। नागौर किसानों का अगुवा था। एक नागौर वह था, जो देश को शीशा दिखाता था और एक आज का नागौर है। मंत्री ने सवाल करते हुए कहा - आज का नागौर क्या रह गया है, आज यहां के बच्चे क्या कर रहे हैं, हम छोटी-छोटी बातों में बंट रहे हैं। हमारे युवा नशे के आदि हो गए हैं, जो सूखा नशा करते हैं, यहीं नहीं, जयपुर तक लहर पहुंच रही है। यह चिंता का विषय है।

Minister Rajendra Yadav expressed concern over the situation in Nagaur