Video : प्रभारी मंत्री यादव बोले : सरकार की कमियां मत निकालो, अपनी जिम्मेदारी समझो

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाली से किया नर्सिंग कॉलेज का वर्चुअल शिलान्यास

नागौर नर्सिंग कॉलेज के शिलान्यास का जिला स्तरीय कार्यक्रम

Minister Yadav said: Do not find out the shortcomings of government