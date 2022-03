सरकार को भी ‘घास’ नहीं डाल रहे बैंक, किसान कर रहे क्लेम का इंतजार

किसानों की गलत जानकारी भरने वालों की जानकारी मांगने के लिए राज्य सरकार का कृषि विभाग लिख चुका पांच पत्र, फिर भी नहीं मिली जानकारी

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आवेदन भरने के दौरान गड़बड़ी करने का मामला

नागौर. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित किसानों की ऑनलाइन एंट्री के दौरान भू-अभिलेख निरीक्षक सर्किल व पटवार सर्किल गलत भरने के कारण क्लेम से वंचित रहे किसानों की उम्मीदें धूमिल हो रही हैं। 30 माह से अधिक समय बीतने के बावजूद अब तक यह भी तय नहीं हुआ है कि बीमित किसानों को क्लेम मिलेगा या नहीं, दोषियों को सजा देने की बात तो अभी दूर है।

Mistakes while filling the application of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana