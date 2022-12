घरेलू गैस सिलेंडरों का बाजार में हो रहा धड़ल्ले से दुरुपयोग

Submitted by:

- प्रशासन की नाक के नीचे ढाबों व होटलों में घरेलू गैस का उपयोग

- सडक़ व चौराहों पर समोसे, आमलेट व दूधवालों के साथ होटलों व ढाबों में भी कर रहे घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग

- जिम्मेदारों ने दो-तीन जगह कार्रवाई कर पूरी की औपचारिकता

Misuse of domestic gas cylinders in the market