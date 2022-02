रीट में चीट पर बड़ा सवाल : जिसकी पत्नी खुद रीट की अभ्यर्थी थी, उसे ही कंटेनर लाने क्यों भेजा

विधानसभा में नागौर : रीट धांधली को लेकर विधायक बेनीवाल ने विधानसभा में लगाई प्रश्नों की झड़ी

नागौर. रीट-2021 में हुई धांधली को लेकर विधानसभा में सोमवार को हुई चर्चा में भाग लेते हुए खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल ने कहा कि रीट की चीट में राजीव गांधी स्टडी सर्किल के 40 में से 38 लोगों को कन्वीनर क्यों बनाया गया? अजमेर में ब्लैक लिस्टेड स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया गया, क्योंकि वह राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े व्यक्ति क्या था। रीट के पेपर के मुद्रण का काम सरकार के मंत्री के कहने से उसी प्रिंटिंग प्रेस को दिया गया, जिसके कारण खुद मंत्री को बोर्ड अध्यक्ष रहते हुए इस्तीफा देना पड़ा था। प्रश्न पत्रों को शिक्षा संकुल में क्यों रखा गया, जबकि आरपीएससी या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने प्रश्न पत्रों को पुलिस कस्टडी में या ट्रेजरी में रखते हैं। क्यों कंटेनर के चालक की मौत संदेहास्पद है, उसे क्यों लालच दिया गया कि जल्दी पहुंच जाओगे तो 8000 रुपए दिए जाएंगे। विधायक बेनीवाल ने कहा कि सरकार करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है लेकिन चालक की पत्नी खुद रीट की अभ्यर्थी थी, ऐसे में उसे कंटेनर लाने के लिए क्यों कहा गया। आज पूरे प्रदेश का युवा इस तरह के बहुत से प्रश्नों का जबाब इस बजट सत्र में चाहता है। और युवा इस मुद्दे पर आंदोलित हैं।

MLA Beniwal raised a flurry of questions in the assembly regarding reet rigging