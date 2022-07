खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल को मिली धमकी का कनेक्शन 'लॉरेंस गैंग' से तो नहीं!

तीन दिन पहले विधायक की कार जयपुर आवास से हुई थी चोरी, अब नागौर में मिली काम तमाम करने की धमकी

- धमकी भरे पत्र में जिस सोपू का जिक्र, वह संगठन गैंगेस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ

Published: July 21, 2022 11:41:21 am

नागौर. विधायक नारायण बेनीवाल को जान से मारने के मिले धमकी भरे पत्र पर जो 'सोपू' नाम लिखा है, दरअसल वह संगठन लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है। गैंगस्टर लॉरेंस के छात्र संगठन सोपू का धमकी भरे पत्र में जिक्र होने के बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है।

