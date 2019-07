मानसून राजस्थान : नागौर जिले में इंद्र मेहरबान, रियां बड़ी में फिर छह इंच बारिश

monsoon in Nagaur district, six inches rain in Rayambadi नागौर. जिले में पिछले दो दिन से इंद्र जमकर मेहरबान हो रहे हैं, खींवसर व नागौर तहसील को छोड़ दें तो जिले की अन्य सभी 11 तहसीलों में 100 एमएम से अधिक बारिश Rain इस सीजन में हो चुकी है। हालांकि पिछले दो दिनों में जायल, मकराना, लाडनूं व कुचामन में अपेक्षाकृत बारिश कम हुई है, लेकिन इन तहसीलों में पहले अच्छी बारिश Monsoon हो चुकी है। पिछले दो दिनों में सबसे अधिक बारिश जिले की रियां बड़ी तहसील rain in Rayambadi में हुई है। शनिवार तडक़े से लेकर रविवार शात तक रियां में 300 एमएम यानी करीब साढ़े 11 इंच से अधिक पानी बरस चुका है, जबकि इसी सीजन में अब तक 436 एमएम बारिश हो चुकी है। रियां के बाद जिले में सबसे अधिक डीडवाना में 278, नावां में 271 (नावां में रविवार को दिन में 110 एमएम बारिश हुई), मेड़ता में 262, परबतसर में 237, कुचामन में 234 एमएम बारिश हुई।

जिले में चार दिन पहले तक जहां गत वर्ष की तुलना में आधी भी बारिश नहीं हुई थी, वहीं रविवार सुबह आठ बजे तक जिले में औसम बारिश 212 एमएम हो गई, जबकि गत वर्ष 28 जुलाई तक 223 एमएम बारिश हुई थी। यानी पिछले दो दिनों में अच्छी बारिश हुई है।

नागौर के निचली कॉलोनियों में भरा पानी

नागौर शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। sewage pipe line damage रविवार तडक़े शुरू हुई बरसात सुबह 10 बजे तक कभी तेज तो कभी धीमी गति से जारी रही। जिससे महिला कॉलेज परिसर सहित हनुमान बाग कॉलोनी, मूण्डवा चौराहा आदि क्षेत्रों में पानी भर गया। इन क्षेत्रों में तिरपाल लगाकर एवं झोपडिय़ां बनाकर बैठे लोगों के आसपास पानी भरने से काफी परेशानी उठानी पड़ी। कुछ लोग तो अपना ठिकाना छोड़ ऊंचे स्थानों पर चले गए।

अवकाश का उठाया लुत्फ

रविवार को सुबह तक बारिश का दौर जारी रहने तथा सरकारी अवकाश होने के चलते लोगों ने बारिश का खूब लुत्फ उठाया। युवा सडक़ों पर बाइक निकल गए, वहीं मौसम में हल्की ठंडक होने से गृहिणियों ने घरों में पकवान बनाए। कुछ लोगों ने बाहर जाकर पिकनिक व पार्टी का आयोजन भी किया।

हाउसिंग बोर्ड में दीवार गिरी, हादसा टला

हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी में सीवरेज के पानी की निकासी नहीं होने तथा शहर में दो दिन से हो रही बारिश के कारण रविवार सुबह एक मकान की दीवार ढह गई। पीडि़त हरेन्द्र कालीरावणा ने बताया कि उन्होंने स्थानीय पार्षद व नगर परिषद अधिकारियों को पानी निकासी के लिए नाली बनाने के लिए कहा था, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मकानों का पानी घर के आगे एकत्र होने तथा दो दिन से हुई बारिश के कारण रविवार सुबह दीवार भरभराकर ढह गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इसी प्रकार बारिश के कारण शहर के गुंगसा गली में एक जर्जर मकान की दीवार गिर गई। गौरतलब है कि गत दिनों राजस्थान पत्रिका ने शहर के भीतरी इलाकों में जर्जर मकानों से हादसे की आशंका को लेकर समाचार प्रकाशित कर जिम्मेदारों का ध्यान दिलाया था, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं होने से एक मकान की दीवार ढह गई, हालांकि घटना के समय आसपास कोई नहीं होने से हादसा टल गया।