Video : नागौर जिले में मानसून मेहरबान, तीसरे दिन भी हो रही बारिश

रियां श्यामदास में एक विधवा महिला का मकान ढहा, मूण्डवा के लाखोलाव में बहा झरना

नागौर, मूण्डवा, कुचेरा, गोटन, संखवास सहित आसपास के क्षेत्र में सुबह से हो रही बारिश





नागौर. जिले में मानसून मेहरबान हो रहा है। पिछले तीन दिन से मानसून की बारिश हाेने से अब खेतों में पानी भरने लगा है, वहीं नाडी-तालाबों में भी पानी की आवक होने लगी है। जिले में तीसरे दिन रविवार को भी बारिश का क्रम जारी रहा और सुबह से ही कहीं ज्यादा तो कहीं रिमझिम बारिश हो रही है। मानसून की बारिश ने एक ओर जहां किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं।

Monsoon raining in Nagaur district for the third day