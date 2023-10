एमएसपी पर मूंग की खरीद नहीं, किसान कम भाव में बेचने को मजबूर

सरकार ने एमएसपी पर मूंग खरीद को लेकर पंजीयन प्रक्रिया भी शुरू नहीं की

- एक महीने पहले कटनी शुरू हो गई मूंग की फसल

- स्थानीय अधिकारियों ने सरकार को भिजवाए मूंग उत्पादन के आंकड़ेपत्रिका मुद्दा

Moong not purchased at MSP, farmers forced to sell at lower prices