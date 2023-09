दो हजार से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्रों के पास नहीं खुद का भवन, सुनिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का बयान

जिले में कुल 2873 आंगनबाड़ी केन्द्र, जिनमें मात्र 707 के पास ही है खुद का भवन, 1159 स्कूलों के भवन में तो 261 अन्य राजकीय भवनों में हो रहे संचालित

- 325 निजी भवनों में चल रहे आंगनबाड़ी केन्द्र, जबकि 429 चल रहे किराए के भवनों में, वो भी पूरा नहीं दे रहे

More than 2 thousand Anganwadi centers do not have their own buildings