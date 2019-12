पुलिस विभाग में एसआई व एएसआई के 40 फीसदी से अधिक पद रिक्त

More than 40 percent of SI and ASI posts in Police Department vacant, पद रिक्त होने से थानों में पेंडिंग पड़े हैं कई प्रकरण, पुलिस विभाग की महत्वपूर्ण कड़ी है दोनों पद के अधिकारी