Video : श्रम विभाग में 55 हजार से ज्यादा आवेदन लम्बित, श्रमिक हो रहे परेशान

श्रम विभाग के अधिकारियों की मनमानी के आगे सरकार भी मौन, कलक्टर ने की सहायक श्रम आयुक्त बदलने की अनुशंसा

- जिन योजनाओं के आवेदनों पर सरकार ने रोक लगाई, उन्हीं की दे रहे स्वीकृति

More than 55 thousand applications pending in labor department, workers are getting worried