Nagaur. सहायक निदेशक से लेकर रसायन कृषि अनुसंधान सरीखे पद लंबे समय से चल रहे खाली

23 सहायक कृषि अधिकारी एवं 13 पर्यवेक्षकों के खाली पदों ने बढ़ाई मुश्किल

नागौर, मेड़तासिटी एवं कुचामनसिटी में खाली पदों ने बिगाड़ा काम का ढांचा

More than four dozen vacant posts in the district spoiled the equation of Agriculture Department