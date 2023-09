VIDEO...ढाई हजार से ज्यादा महिलाएं एक मंच पर करेंगी ज्वलंत विषयों पर चर्चा

Nagaur. शारदा बाल निकेतन में मरुधरा महिला मंच की ओर से महिला शक्ति समागम का आयोजन, नागौर, मेड़ता एवं डीडवाना आदि क्षेत्र की महिलाएं होंगी शामिल

More than two and a half thousand women will discuss burning topics on one platform