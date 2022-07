सांसद बेनीवाल व केन्द्रीय मंत्री गडकरी के बीच हुई लम्बी चर्चा, पढि़ए पूरी खबर

केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मिले सांसद हनुमान बेनीवाल, आरओबी व आयूबी बनाने के प्रस्ताव भी सौंपे

नागौर. नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मंगलवार को दिल्ली स्थित परिवहन भवन में केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से उनके कार्यालय में मुलाकात की। सांसद ने नागौर सहित राजस्थान से जुड़े कई विकास के मुद्दों पर मंत्री गडकरी से चर्चा कर बजट मांगा। मंत्री गडकरी ने भी सकारात्मक जवाब देते हुए जल्द ही स्वीकृति जारी करने आश्वासन दिया है।

