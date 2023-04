VIDEO...सांसद बेनीवाल ने मिलकर विकास की इबारत लिखने का किया आह्वान

Nagaur. बौद्ध पद्धति से किया नेहरू उद्यान में डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण

-आगरा से आए भंते ने किया अनावरण के दौरान बौद्ध पद्धति का पाठ

सांसद ने की अम्बेडकर भवन में सांसद कोष से 10 लाख रुपए ***** के निर्माण के लिए देने की घोषणा

MP Beniwal called for writing the story of development together