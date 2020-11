सांसद बेनीवाल ने अम्बुजा सीमेंट कम्पनी की पर्यावरण अनापत्ति पर खड़े किए सवाल, मंत्री ने दिए जांच के आदेश

MP Beniwal raised questions on environmental clearance of Ambuja Cement Company, Minister ordered to inquiry

सांसद हनुमान बेनीवाल के पत्र के बाद के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिए आदेश