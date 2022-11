वीडियो : सांसद बेनीवाल ने कहा मुझे नहीं लगता ईडी-सीबीआई का डर, जानिए क्यों

आजादी के 75 साल बाद भी पीजी सब्जेक्ट मांगना पड़े तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा : बेनीवाल

- बीआर मिर्धा राजकीय महाविद्यालय में छात्रसंघ कार्यालय का उद्घाटन

-समारोह में सांसद हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस व भाजपा पर साधे निशाने

नागौर. 'एक तरफ देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और एक तरफ मिर्धा कॉलेज के विद्यार्थी हिन्दी, भूगोल सहित विज्ञान संकाय के विषयों में पीजी कोर्स शुरू करवाने की मांग कर रहे हैं। आजादी के 75 साल बाद भी 50 साल पुरानी जिला मुख्यालय की इस कॉलेज में मातृ भाषा हिन्दी में स्नातकोत्तर करने की सुविधा नहीं है, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए क्या होगा।' यह बात सांसद हनुमान बेनीवाल ने शुक्रवार को बीआर मिर्धा कॉलेज में छात्रसंघ कार्यालय के उद्घाटन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कही।

