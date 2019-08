सांसद बेनीवाल का महापड़ाव, बोले - अब ज्ञापन देकर नहीं जाएंगे, मांगें मानने पर ही उठेंगे

MP Beniwal said - now will not go by giving memorandum, will rise only after accepting demands मांगों पर नहीं बनी सहमति, सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में पशु प्रदर्शनी स्थल पर डाला अनिश्चितकालीन महापड़ाव, अजमेर संभागीय आयुक्त एलएन मीणा व आईजी संजीब कुमार नार्जरी ने डाला नागौर में डेरा, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार को दी चेतावनी है, बंजारों का पुनर्वास करें अन्यथा परिणाम भुगतने पड़ेंगे