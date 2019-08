सांसद बेनीवाल बोले - देश मनाएगा नई आजादी का जश्न

MP Hanuman Beniwal said - the country will celebrate new independence day, राजस्थान पत्रिका से विशेष बातचीत में सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा - अनुच्छेछ 370 समाप्त होने से देशवासियों में नया जोश