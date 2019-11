हैयर ट्रांसप्लांट के नाम पर गोरखधंधा चला रहे लोगों पर हो सख्त कार्रवाई : बेनीवाल

Strict action should be taken against the people running the fraudulent business in the name of hair transplant: Beniwal

नागौर. रालोपा पार्टी से नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने शून्यकाल में देश में हैयर ट्रांसप्लांट के नाम पर चला रहे गोरखधंधे के खिलाफ कार्रवाई की की मांग की। सांसद ने नागौर जिले के आकोड़ा गांव के प्रवासी व्यवसायी श्रवण

चौधरी की हैयर ट्रांसप्लांट के दौरान लापरवाही से हुई मौत के मामले में वहां के अस्पताल के चिकित्सक विकास हलवाई के खिलाफ आपराधिक धारा में मुकदमा दर्ज करने की मांग की।

सांसद ने कहा 3 घण्टे की बजाय श्रवण को 18 घण्टे सिटिंग दी और उसकी मौत के बाद पुलिस ने अब तक मुंबई के साकी नाका पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। सांसद ने कहा मृतक के परिजन अब भी सदमे में हैं, ऐसे में अब तक मुकदमा दर्ज नहीं होना और चिकित्सक पर कार्रवाई नहीं होना गंभीर अनियमितता है। इसलिए इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए।

अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमन से जुड़े बिल पर बोले सांसद

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के सम्पति से जुड़े विधेयक की चर्चा पर बोलते हुए सांसद बेनीवाल ने कहा कि सालों से यहां बैठे विभिन्न राज्यों के गरीब लोगों के लिए देश की सरकार ने बड़ा मन रखते हुए उनका नियमन करने के लिए एक महत्पूर्ण कदम उठाया है। इस बिल के आने से गरीब बस्तियों के लोगों को मकानों के पट्टे लेने, बैंक से लोन लेने सहित तमाम सुविधाएं मिलेंगी, जिनसे गरीब लोग मूल धारा में आसानी से लौट सकेंगे।