सांसद हनुमान बेनीवाल की सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी

MP Hanuman Beniwal warns the government of the movementm, स्टेट हाइवे पर निजी वाहनों को टोल के दायरे में लाना जन विरोधी निर्णय, रालोपा करेगी आंदोलन