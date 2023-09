VIDEO...15 साल से मुंबई के महाराजा गणाधिपति का नागौर में लग रहा है दरबार

Nagaur. महाराष्ट्र के मराठाओं ने स्थानी निवासियों के साथ मिलकर पहली बार वर्ष 2007 में मुंबई से गणपत की मूर्ति मंगा कर की थी गणाधिपति महोत्सव की शुरुआत

Mumbai's Maharaja Ganadhipati's court has been held in Nagaur for the last 15 years.