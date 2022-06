वीडियो : मूण्डवा पुलिस ने एमडी के साथ दो आरोपियों को पकड़ा

परिवहन के लिए प्रयुक्त की जा रही कार को भी पुलिस ने किया जब्त

मूण्डवा (नागौर). जिले की पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत रविवार को मूण्डवा व भावण्डा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ एमडी (एम.डी.एम.ए.) के साथ दो जनों को गिरफ्तार किया है।

Mundwa police caught two accused along with MD