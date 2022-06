चार साल बाद 12वीं विज्ञान वर्ग में नागौर का प्रदेश में डंका

वाणिज्य वर्ग में नागौर का 9वां स्थान, छात्राओं का परिणाम रहा शत-प्रतिशत

- विज्ञान वर्ग में 98.30 प्रतिशत तथा वाणिज्य वर्ग में 98.39 प्रतिशत विद्यार्थी हुए उत्तीर्ण

नागौर. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा बुधवार को जारी किए गए बारहवीं विज्ञान वर्ग के परिणाम में नागौर ने 98.30 प्रतिशत औसत परिणाम के साथ एक बार फिर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। नागौर ने यह उपलब्धि चार साल बाद फिर प्राप्त की है। इससे पहले वर्ष 2014 से 2018 तक लगातार नागौर जिले के विद्यार्थियों ने विज्ञान वर्ग में बेहतर परिणाम देते हुए प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, लेकिन उसके बाद तीन साल तक पिछड़ गए। हालांकि पिछले साल कोरोना महामारी के चलते परीक्षा ही नहीं हुई, इसलिए नागौर को 14वें स्थान पर धकेल दिया, लेकिन इस बार परीक्षा होते ही नागौर के होनहारों ने अपनी काबिलियत दिखा दी है।

इसी प्रकार वाणिज्य वर्ग में भी नागौर ने गत वर्ष की तुलना में इस बार काफी अच्छा परिणाम दिया है। गत वर्ष जहां नागौर का प्रदेश में 26वां स्थान था, वहां इस बार 98.39 प्रतिशत औसत प्रतिशत परिणाम के साथ 9वां स्थान प्राप्त किया है।

Nagaur again occupied first place in 12th science board exam