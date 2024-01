VIDEO...डिस्कॉम की निगम स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में नागौर बना विजेता, सीकर रहा उपजेता

-सभी प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के चलते नागौर 94 नंबर के अंकों के साथ नागौर विजेता और सीकर 74 नंबर के अंक के साथ रहा रहा उपजेता

Nagaur became the winner in Discom's corporation level sports competitions, Sikar was the runner up.