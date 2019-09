नागौर नगर परिषद सभापति चुनाव : सांखला व भाटी के बीच होगा मुकाबला

Nagaur Municipal Council Chairman Election: There will be a contest between the sankhla and Bhati भाजपा ने ओमप्रकाश सांखला को तथा कांग्रेस ने मांगीलाल भाटी को बनाया उम्मीदवार, भाजपा के बाद पीसीसी महासचिव महेश शर्मा ने भी कांग्रेस पार्षदों को दिए सख्त निर्देश, नगर परिषद सभापति चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों के अपने-अपने दावे