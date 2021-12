अभियान प्रशासन गांवों के संग : जिले के डेगाना उपखण्ड क्षेत्र की हरसौर ग्राम पंचायत में आयोजित हुआ शिविर

- जिला प्रभारी मंत्री राजेन्द्रसिंह यादव व विधायक विजयपाल मिर्धा ने ग्रामीणों को वितरित किए पट्टे

Nagaur created history, 1452 residential leases were distributed in one day