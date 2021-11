जिले में शनिवार को आयोजित हुआ कोरोना टीकाकरण महा अभियान; नागौर ने कोरोना टीकाकरण में पांचवीं बार किया एक लाख का आंकड़ा पार

- जिला प्रशासन एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने किया कोरोना टीकाकरण सत्रों का निरीक्षण

Nagaur crossed one lakh mark for the fifth time in corona vaccination