Nagaur : करंट से एफआरटी कार्मिक की मौत, दूसरा गंभीर

Death of Personnel due to current, नागौर. शहर के बासनी रोड पर बुधवार को बिजली लाइन का काम करते समय ठेकेदार कम्पनी के दो कार्मिक करंट आने से झुलस गए, death by current जिनमें से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के अर्जुनपुरा निवासी प्रेमसुख (24) पुत्र मघाराम जाट व खींवसर थाना क्षेत्र के डेहरू निवासी रामप्रकाश (24) पुत्र नरसीराम जाट करंट की चपेट में आने से झुलस गए, जिन्हें हादसे के बाद नागौर के जेएलएन अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्रेमसुख को मृत घोषित कर दिया, जबकि रामप्रकाश की गंभीर हालत होने पर प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया।

नागौर शहर में बिजली लाइनों के फॉल्ट Power lines fault निकालने के लिए सांडा कम्पनी को ठेका दिया हुआ है। बुधवार को ठेकेदार कम्पनी की फॉल्ट रिमूवल टीम (एफआरटी) के कार्मिक बासनी चौराहे से बासनी की ओर जाने वाले रास्ते पर केबल खींचने का काम कर रहे थे। टीम के ओमप्रकाश ने बताया कि इस दौरान लाइन में अचानक करंट प्रवाहित होने से टीम के दो कार्मिक प्रेमसुख व रामप्रकाश करंट आने से झुलस गए, जिनमें से प्रेमसुख की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर है।

डिस्कॉम की लापरवाही लील जिंदगी

बिजली के करंट से मरने वालों का आंकड़ा दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। नागौर जिले में पिछले पांच साल के आंकड़े देखें तो 152 लोग करंट आने से मौत death of linemans on pole due to current के शिकार हो चुके हैं, इसमें 11 निगम के ही कर्मचारी हैं, जबकि 141 दूसरे लोग हैं, जिन्हें विभागीय लापरवाही के कारण अकाल मौत मरना पड़ा। मामला यहीं समाप्त नहीं होता, करंट से मरने वालों में मूक पशु भी हैं। जिले में पिछले पांच साल में करंट लगने से 130 पशुओं की भी मौत हो चुकी है। इसके बावजूद निगम कार्यालयों के एयर कंडिशनर कमरों में बैठे अधिकारियों की आंखें नहीं खुल रही हैं। कमिशनखोरी के खेल में ठेके पर संचालित हो रहे जीएसएस पर तीन के स्थान पर एक और वो भी अनाड़ी लोग बैठा रखे हैं, जिन्हें करंट के माइनस-प्लस का भी पता नहीं है।